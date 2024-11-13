Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda VC Wiesbaden ile Deplasmanda Buluşuyor

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Deplasmanda
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Almanya'nın VC Wiesbaden takımıyla karşılaşacak.
Maç, TSİ 21.30'da Platz der Deutschen Einheit Salonu'nda başlayacak. Bu kritik karşılaşmanın kazananı, 8'li final turuna adım atma fırsatını elde edecek.
İlk maçta bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, İstanbul'da gerçekleştirdikleri karşılaşmayı, 25-22, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazanarak avantajı yakalamıştı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.