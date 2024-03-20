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Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili "beka problemi" açıklamasına tepki gösterildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 20:08
Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray'ın mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı. Başkan Dursun Özbek'in yaklaşık bir saatlik gecikmeyle katıldığı toplantıda, kulübün faaliyetleri hakkında üyelerin görüşleri alındı.

Toplantıda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'a yönelik açıklamaları ve son dönemdeki gerginlikler ele alındı. Bazı üyeler, Ali Koç'un sözlerine tepki gösterirken, kulübün yönetimini duruşu nedeniyle tebrik etti.

Genel Sekreter Eray Yazgan, Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve gerekli tazminat davalarını takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na başvuruda bulunduklarını ifade etti. Yazgan, umarız Ali Koç'un Galatasaray camiası hakkında konuşurken daha dikkatli olacağını dile getirdi.

Divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner ise Ali Koç hakkında dava açacağını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamaları gündeme getirerek, eğer belirtilen tarihte bir çekilme kararı alınmazsa mahkemeye başvuracağını belirtti.

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