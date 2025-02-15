Galatasaray'dan Alvaro Morata Sakatlığı Hakkında Açıklama

Galatasaray, Alvaro Morata'nın AZ Alkmaar maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili detayları açıkladı. İkinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:36
Galatasaray'dan Alvaro Morata Sakatlığı Hakkında Açıklama

Galatasaray'dan Morata'nın Sakatlığına İlişkin Son Durum

Galatasaray, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın AZ Alkmaar maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Morata'nın sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sakatlık Detayları ve Tedavi Süreci

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanan bu maçta sakatlanan Morata'nın sağlık durumu hakkında kulüp, Medicana hastanesinde yapılan MR sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, "Interviewed: UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Dönüş Tarihi Belirsiz

Morata'nın sahalara dönüş tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi verilmezken, kulüp ve sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecini yoğun maç takvimi göz önünde bulundurarak belirleyecek. Morata'nın klinik seyrinin durumu, iyileşme süreciyle birlikte netlik kazanacak.

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