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Galatasaray'dan Icardi ve Jakobs'un Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Galatasaray tarafından Icardi ve Jakobs'un sağlık durumları ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:19
Galatasaray'dan Icardi ve Jakobs'un Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Galatasaray'dan Sakatlık Üzerine Açıklama

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs ile ilgili sağlık durumunu değerlendirerek önemli bilgiler verdi.

Icardi'nin Durumu

İnce, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi’nin sıkıntıları hakkında şunları söyledi:

"Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. 'Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı?' diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz. Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz bağlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız."

Jakobs’un Tedavi Süreci

Ince, Jakobs’un aşil tendonundaki sakatlık hakkında da bilgi vererek:

"Ismail, son oynadığımız lig maçının ilk yarısında aşil tendonu ve biraz üstünde ağrı hissetti. Jakobs'un aşil tendonunun kasa yapışma yerinde bir kanama var. Tendonun bir kısmı kasın içinde devam eder. O devam eden alanda da bir yırtık var. Tedavisine başladık. Yarın özel enjeksiyon tedavisi ekleyip, tedavi sürecine devam edeceğiz. Rehabilitasyon süreci başladı. Sakatlığın yeri çok önemli olduğu için dikkatli gitmemiz gerekiyor. Zamanı iyi yönetmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceği ile ilgili bir açıklama yaparız; ama şu an bir şey söylemek için erken."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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