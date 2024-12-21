Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı Zorlanmadan Geçti: 100-82

Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı Farklı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı 100-82'lik skorla kazanarak, zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'ın 8. Galibiyeti

Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray, sezon boyunca 8. kez sahadan zaferle ayrıldı. Takım, maç boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekti.

Darüşşafaka Lassa'nın Kötü Gidişi Devam Ediyor

Öte yandan, Darüşşafaka Lassa 11. hafta itibarıyla 9. kez mağlup oldu. Yeşil-siyahlıların kötü gidişatı, takımın ilerleyen maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.