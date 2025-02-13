DOLAR
36,08 0,04%
EURO
37,8 -0,74%
ALTIN
3.397,05 -0,92%
BITCOIN
3.458.998,81 1,2%

Galatasaray Deplasmanda AZ Alkmaar ile Karşılaşıyor: Hakem ve Kadrolar Belli Oldu

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaşacak. Hakem ve kadrolar açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:53
Galatasaray Deplasmanda AZ Alkmaar ile Karşılaşıyor: Hakem ve Kadrolar Belli Oldu

Galatasaray'ın Hollanda'daki Rakibi: AZ Alkmaar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Maçın nefes kesici atmosferi, futbol severlerin ilgisini çekerken, takımların kadroları ve hakemler de gün yüzüne çıktı.

Maç Bilgileri

Stat: AFAS
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Etkileyici Kadrolar

AZ Alkmaar Kadrosu: Owusu-Oduru, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo
Galatasaray Kadrosu: Muslera, Kaan Ayhan, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Berkan Kutlu, Sara, Jelert, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Morata

Bu zorlu mücadele, her iki takım için de büyük bir fırsat sunacak. Futbol tutkunları, Galatasaray'ın başarılı bir performans sergileyip sergileyemeyeceğini merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi'nde Karşı Karşıya Geldi
2
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Geçti
3
Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 Maglup Etti
4
Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi
5
Trendyol 1. Lig'de Karagümrük, Ankaragücü'nü Deplasmada Yendi!
6
Galatasaray Deplasmanda AZ Alkmaar ile Karşılaşıyor: Hakem ve Kadrolar Belli Oldu
7
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Türk Boksu Artık Küresel Bir Ekol Haline Geldi"

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!