Galatasaray Deplasmanda AZ Alkmaar ile Karşılaşıyor: Hakem ve Kadrolar Belli Oldu

Galatasaray'ın Hollanda'daki Rakibi: AZ Alkmaar
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Maçın nefes kesici atmosferi, futbol severlerin ilgisini çekerken, takımların kadroları ve hakemler de gün yüzüne çıktı.
Maç Bilgileri
Stat: AFAS
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Etkileyici Kadrolar
AZ Alkmaar Kadrosu: Owusu-Oduru, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo
Galatasaray Kadrosu: Muslera, Kaan Ayhan, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Berkan Kutlu, Sara, Jelert, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Morata
Bu zorlu mücadele, her iki takım için de büyük bir fırsat sunacak. Futbol tutkunları, Galatasaray'ın başarılı bir performans sergileyip sergileyemeyeceğini merakla bekliyor.