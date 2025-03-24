Galatasaray, Depremzedelere Desteğini Sürdürüyor

Galatasaray Kulübü, 6 Şubat deprem felaketinin ardından başlattığı "Birlikte 1905" programı ile destek çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk’un Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar organizasyonuna katıldığı belirtildi.

Etkinlik çerçevesinde, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şehirdeki çarşı turunun ardından Galatasaray Kulübü ve Nef Vakfı tarafından kurulan AFAD Yaşam Alanı’na gerçekleştirdikleri ziyarette depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaşam Alanı'nda depremzede vatandaşların konteyner evlerini ziyaret eden sarı-kırmızı kafile, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile de görüştü. Vali Ünlüer, “Galatasarayımız biliyorsunuz bizim gururumuz. Avrupa'da bize kupa getiren takımımız. Kahramanmaraş'ta da özel olarak bir sevgisi var zaten gençlerimizden de görüyorsunuz. Başkanımızı ve teknik direktörümüzü burada aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine, Başkan Özbek, depremin üzerinden iki yıl geçtiğine dikkat çekerek, “Bütün depremden zarar gören bölgedeki vilayetlerimizin hepsine gittik. Maraş'ta bu yerleşkeyi yaptık. Gönül ister ki buradaki depremzede vatandaşlarımız bu konteynerlardan çıkıp evlerine inşallah kavuşsunlar. Allah devletimize zeval vermesin. Büyük bir çaba harcıyor bir an evvel bu insanları konteyner kentten kurtarmak için. Biz de elimizden geldiği kadar buradaki insanlara gelip dokunmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk ise, “Herkesi tek tek görmek, dokunmak, onlarla beraber olmak bize büyük bir moral verdi. Vakit geçtikçe bu tür şeyler daha değerli oluyor. Manevi olarak burada olmaktan mutluyum.” değerlendirmesinde bulundu.