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Galatasaray, Dinamo Kiev'i İlk Yarıda Önde Tamamladı: 2-1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:26
Galatasaray, Dinamo Kiev'i İlk Yarıda Önde Tamamladı: 2-1

Galatasaray, Dinamo Kiev Karşısında 2-1'lik Avantaj Sağladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayarak büyük bir avantaj elde etti.

İlk Yarıdaki Kritik Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın 5. dakikasında, Mertens’in kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu çizgi üzerinde bulunan Vivcharenko tarafından kornere çelindi.

6. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens’in sağdan kullandığı kornerde Sanchez, altıpas önünde yükselerek kafa vuruşuyla topu filelere göndermeyi başardı ve durumu 1-0 yaptı.

21. dakikada farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, bu kez Abdülkerim Bardakcı’nın yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği şutta, top Tymchyk’e çarptıktan sonra Neshcheret’in solundan ağlarla buluştu. Sonuç: 2-0.

31. dakikada Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan içeriye doğru topu çevirdi fakat Osimhen’in altıpas önünden topukla yaptığı vuruş, Dinamo Kiev savunması tarafından engellendi.

44. dakikada Dinamo Kiev, durumu 2-1’e getirdi. Buyalskyi’nin pasının ardından savunma arkasına sarkan Vanat, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı böylece Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

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