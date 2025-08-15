Galatasaray-Fatih Karagümrük: Icardi 281 gün sonra, Osimhen ilk kez kadroda

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 yenen kadroda değişiklik yapmadı.

İlk 11'de değişiklik yok

Başlangıç 11'i: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Arda Ünyay.

Icardi 281 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 281 gün sonra ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla takıma dönen Icardi, yedekler arasında yer aldı.

Osimhen ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı. Geçen sezon kiralık forma giyen Osimhen için kulübü Napoli'ye 75 milyon avro ödendi. Temmuz ayının son günlerinde takıma katılan Nijeryalı yıldız, antrenman eksiği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK müsabakasının kadrosuna alınmamıştı; Fatih Karagümrük maçında ise 21 kişilik kadroda yer buldu.

Taraftarıyla 77 gün sonra buluştu

Galatasaray, resmi maçlarda taraftarının önüne 77 gün sonra çıktı. Sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda ilk kez Seyrantepe'de taraftarlarıyla buluştu. Ev sahibi tribünleri tamamen dolduran taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

Taraftarlardan Filistin mesajı

İki takım taraftarları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı kale arkasına "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar astı. Ayrıca Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait olan ve "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünü içeren pankart yer aldı; pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağı renklerinde yazıldı. Fatih Karagümrük taraftarlarının bulunduğu misafir tribünde ise "Gazze'de zulüm var sessiz kalma" yazılı pankart görüldü.

RAMS Park'ta yeni LED ekranlar

Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ta yeni LED ekranlar ve tribünler arasına yerleştirilmiş 2 katlı LED şeritler kurdu. Stadın ışıklandırması yenilenirken, kulüp bu ekranlardan yayınlanacak reklamlarla yıllık 10 milyon avro gelir hedefliyor.

Enes Biber'e plaket

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Galatasaray'ın milli kürekçisi Enes Biber'e maç öncesinde plaket takdim edildi. Plaketi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk sundu; genç sporcu taraftarların alkışlarıyla karşılandı.

Fatih Karagümrük kadrosu

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e dönüşünü Galatasaray deplasmanında başlattı. Teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki takımın ilk 11'i: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Marius Doh, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Serginho, Tiago Çukur. Yedek kulübesinde Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tuğbey Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar yer aldı.