Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarına Hız Verdi

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarını Başlattı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Antrenman Detayları

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, topla ısınma ile başladığı belirtildi. Antrenman, pas ve topa sahip olma organizasyonları ile devam etti ve orta ile şut çalışmaları ile sona erdi.

Son Hazırlıklar

Galatasaray, derbi maçının son hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Fenerbahçe karşısındaki mücadeleye odaklanacak.