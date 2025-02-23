Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 17 Futbolcu İlk Tecrübelerini Yaşayabilir

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 25. haftada oynanacak derbide, 17 futbolcu ilk kez derbi tecrübesi yaşayacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:02
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 17 Futbolcu İlk Tecrübelerini Yaşayabilir

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Derbi Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın gerçekleştirilecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, toplamda 17 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez derbi heyecanını yaşayacak.

Galatasaray'ın Yeni Yüzleri

Sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir ile birlikte yeni transferler Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta da bu önemli karşılaşmada ilk kez forma giyecekler.

Fenerbahçe'de Genç İsimler

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda mevcut futbolculardan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin gibi isimlerin yanı sıra, altyapıdan A takıma katılan Yusuf Akçiçek de bu derbide şans bulursa ilk deneyimini yaşayacak.

Ek olarak, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ve Anderson Talisca da teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihine bağlı olarak Galatasaray'a karşı ilk maçı için hazırlanıyor.

Tecrübeli İsimler Yarışacak

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinin atmosferini en iyi bilen oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Uruguaylı kaleci, 2011 yazında takımına katıldığından bu yana, 32 derbide 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştır.

Öte yandan, Berkan Kutlu da sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta mücadele etti.

Fenerbahçe’nin Derbi Tecrübesi

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda Galatasaray ile en fazla derbi oynayan oyuncu ise Bright Osayi-Samuel. 2021 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Osayi-Samuel, Galatasaray'a karşı 7 müsabakada görev aldı. Onu Mert Hakan Yandaş ise 6 maçla takip ediyor.

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