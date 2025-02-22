Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 18. Yabancı Hakem Görev Alacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide 18. kez yabancı hakem düdük çalıyor. Derbi, 55 yıl sonra bir yabancı hakemle oynanacak.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:39
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde 18. Yabancı Hakem Görev Alacak

Galatasaray-Fenerbahçe Rekabetinde Tarihi An

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan derbide, 18. kez yabancı hakem görev alacak. 1959'dan bu yana yapılan 135 derbinin 17'si yabancı hakemler tarafından yönetildi.

Rekabetin Dünü ve Bugünü

116 yılı aşan bu tarihi rekabette, toplam 401 müsabaka gerçekleştirildi. Türkiye'nin profesyonel liginde ise Galatasaray ve Fenerbahçe, 135 defa karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki bu zorlu mücadele, sadece sahada değil, yöneticiler arasındaki polemiklerle saha dışına taşındı.

Gerilim ve Yabancı Hakem Ataması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak bu önemli derbiyi, dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), derbiyi yönetecek hakem olarak Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'i atadı.

55 Yıl Sonra İlk Yabancı Hakem

Süper Lig tarihinde yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi, 26 Nisan 1970 tarihinde Fenerbahçe'nin sahasında oynandı.

Sıfır Eşitlikte Galibiyet Dağılımı

Yabancı hakemlerin yönettiği 17 derbide, takımlar beşer galibiyet alırken, 7 derbide eşitlik bozulmadı. Galatasaray, toplam 14 gol ile Fenerbahçe'ye karşı 18 golle karşılık verdi.

Yabancı Hakemlerin Yönettiği Derbiler Listesi

1959'dan itibaren Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde yabancı hakemlerin yönettiği karşılaşmalar şu şekildedir:

  • 10.06.1959 - Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 - Markovic (Yugoslavya)
  • 14.06.1959 - Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 - Francesco Liverani (İtalya)
  • 13.04.1960 - Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 - Vilmos Hernadi (Macaristan)
  • 25.06.1961 - Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 - Yordan Tokov (Bulgaristan)
  • 24.04.1963 - Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 - Luciano Politano (İtalya)
  • 19.06.1963 - Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 - Luciano Politano (İtalya)
  • 01.12.1963 - Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 - Richard Kekely (Avusturya)
  • 03.01.1965 - Galatasaray-Fenerbahçe 1-1 - Bruno De Marchi (İtalya)
  • 21.03.1965 - Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 - Octavian Costa (Romanya)
  • 05.12.1965 - Galatasaray-Fenerbahçe 2-0 - Joseph Heimann (İsviçre)
  • 27.02.1966 - Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 - Helmut Köhler (Federal Almanya)
  • 13.11.1966 - Fenerbahçe-Galatasaray 0-2 - Johannes Malka (Federal Almanya)
  • 02.04.1967 - Galatasaray-Fenerbahçe 1-3 - Günther Baumgaertel (Federal Almanya)
  • 03.03.1968 - Fenerbahçe-Galatasaray 3-0 - Franz Wöhrer (Avusturya)
  • 17.11.1968 - Galatasaray-Fenerbahçe 1-1 - Vaclav Davidek (Çekoslavakya)
  • 06.04.1969 - Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 - Gian Gaetano Vacchini (İtalya)
  • 26.04.1970 - Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 - Alois Kessler (Avusturya)

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