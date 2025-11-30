Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:42
Son antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başladı. Çalışma dinamik ısınma ile açıldı ve iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile sürdü.

Hazırlıklar, derbinin yönüne göre planlanan ve oyuncuların saha içi görevlerini pekiştiren taktik çalışması ile sona erdi.

