Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem Yönetecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem tarafından yönetileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:22
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem Yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yabancı Hakem Dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin, dünya çapında bir yabancı hakem tarafından yönetileceğini duyurdu.

Başkan Hacıosmanoğlu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu kararı almalarının sebebini açıkladı. Hacıosmanoğlu, hakemlerin tartışma konusuna dönüşmemesi amacıyla bu yolun seçildiğine dikkat çekti.

Hacıosmanoğlu, derbinin hakeminin kim olacağına dair sorular üzerine, "Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. Kendi evlatlarımıza güveniyorum, ancak bu tartışmaların önünü kesmek için böyle bir karar aldık" dedi.

TFF'den Açıklamalar

TFF Başkanı, ayrıca, kulüplerin talebinin dikkate alındığını ve yönetim kurulunun kendisine bu konuda yetki verdiğini belirtti. Hacıosmanoğlu, "Yazışmaları yaptık, teyitleri aldık" şeklinde konuştu.

Son olarak, Galatasaray Kulübü ile ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Hacıosmanoğlu, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. İstişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırmıştık" ifadelerini kullandı.

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