Galatasaray, Fenerbahçe ile Derbi İçin Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Takım, antrenmanın ilk bölümünde üç grup halinde 5'e 1 pas çalışması yaptı.

İdman, devamında koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın da devam edecek.