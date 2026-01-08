Galatasaray - Fenerbahçe: Son 10 Derbide Aslanların Üstünlüğü

Son 10 derbide Galatasaray 5, Fenerbahçe 2 galibiyet aldı; 3 maç berabere bitti. Turkcell Süper Kupa finali 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe: Son 10 Derbi Değerlendirmesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde, Galatasaray ile Fenerbahçe 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son müsabakalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

Ezeli rakipler arasında 8’i Trendyol Süper Lig, 1’er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Aslan, 1’i hükmen olmak üzere toplam 5 kez sahadan galip ayrıldı. Geride kalan mücadelelerde ise sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son olarak bu sezon Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbi 1-1 beraberlikle sona erdi.

Son 10 derbi

10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

