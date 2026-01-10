Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finalinde VAR: Ömer Faruk Turtay

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finalinde VAR Görevi Ömer Faruk Turtay

Maç bilgileri

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi bugün saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı sahada Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak, dördüncü hakem ise Ozan Ergün.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alacak. Turtay'a AVAR görevinde Anıl Usta ve Ali Şansalan eşlik edecek.

