Real Madrid'in Yeni Teknik Direktörü: Alvaro Arbeloa

Real Madrid, Xabi Alonso'nun yerine Alvaro Arbeloa'yı A takım teknik direktörü olarak açıkladı. Arbeloa Haziran 2025'ten beri Real Castilla'yı çalıştırıyordu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 21:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 21:10
Real Madrid'in Yeni Teknik Direktörü: Alvaro Arbeloa

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi başladı

Real Madrid, Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının hemen ardından, A takımın yeni teknik direktörü olarak Alvaro Arbeloa'yı resmen açıkladı.

Atama ve açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, Alvaro Arbeloa'nın A takımın yeni teknik direktörü olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca Arbeloa'nın Haziran 2025'ten bu yana Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2020 yılından itibaren teknik adamlık kariyerini altyapıda geliştirdiği aktarıldı.

Arbeloa'nın futbolculuk kariyeri ve başarıları

Arbeloa, futbolculuk döneminde Real Madrid'in en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı. 2009-2016 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid'de toplam 238 resmi maçta görev aldı.

Bu süreçte kazandığı kupalar arasında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kral Kupası, 1 La Liga, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 İspanya Süper Kupası bulunuyor.

Ayrıca Arbeloa, İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2008, 2012 Avrupa Şampiyonaları'nı kazanan kadrolarda yer aldı.

REAL MADRİD, XABİ ALONSO'DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE ALVARO ARBELOA'NIN GETİRİLDİĞİNİ...

REAL MADRİD, XABİ ALONSO'DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE ALVARO ARBELOA'NIN GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa FK 1-0 Ümraniyespor — Trendyol 1. Lig 20. Hafta
2
GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: 81 İl, 60 Bin Genç Hedefi
3
Kayseri Yolspor şampiyon oldu — Sindelhöyükspor'u 3-2 yendi
4
Kayserispor Antalya kampını tamamladı: Beşiktaş mesaisi yarın başlıyor
5
Kayseri Şekerspor 4-0 Argıncıkspor: Liderlik Sürüyor
6
Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta: 20 Gol, Döğergücü 5-2
7
Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 82-76 Mağlup Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları