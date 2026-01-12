Real Madrid'in Yeni Teknik Direktörü: Alvaro Arbeloa

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi başladı

Real Madrid, Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının hemen ardından, A takımın yeni teknik direktörü olarak Alvaro Arbeloa'yı resmen açıkladı.

Atama ve açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, Alvaro Arbeloa'nın A takımın yeni teknik direktörü olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca Arbeloa'nın Haziran 2025'ten bu yana Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2020 yılından itibaren teknik adamlık kariyerini altyapıda geliştirdiği aktarıldı.

Arbeloa'nın futbolculuk kariyeri ve başarıları

Arbeloa, futbolculuk döneminde Real Madrid'in en başarılı dönemlerinden birinde yer aldı. 2009-2016 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid'de toplam 238 resmi maçta görev aldı.

Bu süreçte kazandığı kupalar arasında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kral Kupası, 1 La Liga, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 İspanya Süper Kupası bulunuyor.

Ayrıca Arbeloa, İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2008, 2012 Avrupa Şampiyonaları'nı kazanan kadrolarda yer aldı.

REAL MADRİD, XABİ ALONSO'DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE ALVARO ARBELOA'NIN GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.