Real Madrid, Xabi Alonso ile Yollarını Ayırdı — Kulüpten Resmi Açıklama

Real Madrid, Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı. Alonso'nun teknik direktörlük dönemi 7 ay sürdü, takım Süper Kupa finalini kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 21:09
Kulübün Resmi Açıklaması

Real Madrid, Teknik Direktör Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Akşam saatlerinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid CF ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildi. Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, Xabi Alonso’ya ve tüm teknik ekibine bu süreçteki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında kendilerine başarılar diler"

Sezon Süreci ve Kritik Anlar

Carlo Ancelotti’nin 2024-2025 sezonu sonu itibarıyla kulüpten ayrılmasının ardından göreve gelen Alonso, Haziran ayında ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda takımın başına geçmiş; yarı finalde Paris Saint-Germain’e kaybederek turnuvadan elenmişti.

Alonso yönetiminde Real Madrid, La Liga’ya galibiyet serisiyle başladı; ilk yenilgisini 7. haftada derbide Atletico Madrid karşısında 5-2’lik skorla aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ilk 3 maçta 9 puan toplayan ekip, Liverpool ve Manchester City'e karşı mağlubiyet yaşadı.

Performans ve İstatistikler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 12 puan toplayan Real Madrid, metne göre 7. sırada yer alıyor.

La Liga’da ilk yarıda oynanan 19 karşılaşmada ise 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet performansı ile 45 puan toplayan takım, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Milli futbolcu Arda Güler sezon başından itibaren Alonso’nun değişmez isimlerinden biri oldu.

Süper Kupa ve Ardından Gelen Ayrılık

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde 7-11 Ocak tarihlerinde düzenlenen İspanya Süper Kupa’da yarı finalde Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale çıkan ekip, finalde Barcelona ile karşılaştı ve müsabakayı 3-2 kaybederek kupayı ezeli rakibine kaptırdı.

Alonso'nun Teknik Direktörlük Dönemi

Xabi Alonso'nun Real Madrid’deki teknik direktörlük dönemi toplam 7 ay sürdü. 44 yaşındaki teknik adam, takımın başında 34 karşılaşmaya çıkarken 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Kulüp açıklamasında ayrıca Alonso ve teknik ekibine çalışmaları için teşekkür edildi ve ilerleyen süreç için başarılar dilendi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

