Galatasaray Gaziantep'e Ulaştı: Süper Lig Sezonu Başlıyor

Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçı için Gaziantep'e geldi. Takım, yarın saat 21.30'da Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 19:08
Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk maçı için Gaziantep'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı mücadele için öğle saatlerinde uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanından sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçiş yapan Galatasaray, bu süreçte teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan bir grup taraftarla karşılaştı.

Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında gerçekleşecek olan karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray, yarın oynayacağı Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçı için Gaziantep'e geldi. Taraftarlar takımına destek olmak için otel girişine gelerek sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray, yarın oynayacağı Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçı için Gaziantep'e geldi. Taraftarlar takımına destek olmak için otel girişine gelerek sevgi gösterisinde bulundu.

