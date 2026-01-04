DOLAR
Galatasaray Gaziantep'te: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Coşku

Galatasaray kafilesi özel uçakla Gaziantep'e ulaştı; Turkcell Süper Kupa yarın 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:15
Galatasaray Gaziantep'te: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Coşku

Galatasaray Gaziantep'e ulaştı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip kentte coşkulu bir şekilde karşılandı.

Maç: Galatasaray - Trabzonspor

Tarih ve Saat: Yarın saat 20.30

Yer: Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu

Geliş Detayı: Kafile, 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı ve inişin ardından konaklayacakları otele geçti.

Taraftar coşkusu

Havalimanında aprondan çıkan takım, oteline doğru hareket ederken otel önünde toplanan taraftarlar tarafından tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Marşlarla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç öncesi büyük moral sağladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

