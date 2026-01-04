Galatasaray Gaziantep'te: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Coşku

Galatasaray Gaziantep'e ulaştı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip kentte coşkulu bir şekilde karşılandı.

Maç: Galatasaray - Trabzonspor

Tarih ve Saat: Yarın saat 20.30

Yer: Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu

Geliş Detayı: Kafile, 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı ve inişin ardından konaklayacakları otele geçti.

Taraftar coşkusu

Havalimanında aprondan çıkan takım, oteline doğru hareket ederken otel önünde toplanan taraftarlar tarafından tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Marşlarla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç öncesi büyük moral sağladı.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY KAFİLESİ İSTANBUL'DAN KALKAN ÖZEL UÇAKLA GAZİANTEP'E ULAŞTI. SARI-KIRMIZILI EKİP KENTTE COŞKUYLA KARŞILANDI.