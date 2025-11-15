Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Kemerburgaz'da Devam Ediyor

Galatasaray, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

Antrenmanda neler yapıldı?

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma, salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra sahaya çıkarak topla ısınma ve dört grup halinde 4’e 1 pas çalışması yaptı.

İdman, dört takımlı turnuva uygulamaları ve sonrasında oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

