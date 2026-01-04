Galatasaray hazır: Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'la Gaziantep’te

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finaline hazır

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep’te Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma dinamik ısınmayla başladı. Takım, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması ile devam etti ve antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, maç için Gaziantep’e hareket edecek.

