Galatasaray HDI Sigorta, ABD'li Pasör Michael Wright'ı Transfer Etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Michael Wright ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Transfer Detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, ABD'li pasör Michael Wright ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Wright, son olarak Almanya ekibi SVG Lüneburg'da forma giydi.