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Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'yı 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:02
Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'yı 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'yı 3-0 Mağlup Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde nefes kesen karşılaşmalar devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın başlamasıyla birlikte sahada üstün bir oyun sergileyen Galatasaray HDI Sigorta, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek ligi güçlendirdi. Bu galibiyet, takımın ligdeki iddiasını artırırken, taraftarları da coşkuyla destekledi.

Galatasaray'ın şu anki form durumu, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, ligdeki diğer takımlar için de uyarı niteliğinde oldu. Önümüzdeki karşılaşmalarda Galatasaray HDI Sigorta'nın performansı merakla bekleniyor.

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