Galatasaray'ın Alanya maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Süper Lig’in zirvesindeki mücadele kızışıyor; Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor’un evine konuk oluyor. Lider sarı-kırmızılılar, 27 zafer, 3 eşitlik ve sadece bir yenilgiyle topladıkları 84 puanla zirvede yer alırken, turuncu-yeşil renklere sahip rakipleri Alanyaspor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 42 puan toplayarak onuncu sırada kendine yer bulmuş durumda.





16.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Süper Lig tarihinde 16. kez karşılaşacak olan Alanyaspor ve Galatasaray, rekabetteki dengeyi bir kez daha sınamaya hazırlanıyor. Geride kalan 15 maçta, Galatasaray’ın 9 galibiyetle üstünlüğü bulunurken, Alanyaspor 3 kez gülen taraf oldu. 3 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Gol yollarında da Aslan, 35 kez fileleri havalandırarak, Akdeniz’in sıcak sahillerinden gelen rakibinin 17 golüne karşılık vermiş durumda.

GALATASARAY 4-0 SKORLA GALİP GELMİŞTİ

İstanbul’daki heyecan dolu karşılaşmada, Galatasaray sahadan 4-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak rakibi Alanyaspor’a üstünlüğünü göstermişti. Sarı-kırmızılıların bu zaferi, ligin ikinci yarısındaki mücadele için de moral kaynağı olmuştu.





TOPLAM 15 DEPLESMAN

Galatasaray’ın deplasman performansı, bu sezon Süper Lig’de dikkat çekici bir başarı grafiği çiziyor. Toplam 15 deplasman maçında; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak bu alanda ikinci sırayı elde etmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar, son deplasman mücadelesinde Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup ederek, güçlü dış saha performanslarını bir kez daha kanıtladılar.

19 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig’de rakipsiz bir seri yakalayarak son 19 maçında yenilgi yüzü görmedi. Hatayspor’a karşı ligin ilk yarısında yaşanan yenilginin ardından, sarı-kırmızılı ekip 17 galibiyet ve 2 beraberlik ile müthiş bir dönüş yaptı.

Üstelik, son 12 lig maçında tam puan alarak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi. En son karşılaşmada ise evinde Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek, bu etkileyici seriyi sürdürdü.





31 KARŞILAŞMADA 20 GOLLE EN AZ GOL YİYEN TAKIM OLDU

Süper Lig’in bu sezonki savunma duvarı Galatasaray, 31 maçta yalnızca 20 gol yiyerek, ligin en az gol yiyen takımı unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılıların sıkı savunması, 16 maçta kalesini gole tamamen kapatarak, rakiplerine geçit vermediğini kanıtlıyor.





GOLLERİN 18'İ İCARDİ'DEN

Mauro Icardi’nin son haftalardaki etkileyici performansı, Galatasaray’ın Süper Lig’deki yükselişinde kilit bir faktör oldu. Son üç maçta dört gol atarak takımının zaferlerine önemli katkılar sağladı.

31 yaşındaki Arjantinli forvet, gol krallığı yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko’nun hemen ardında yer alıyor. Dzeko’nun 19 golüne karşın, Icardi 18 gol ile zirveye oldukça yakın bir konumda bulunuyor123.

Icardi’nin bu sezonki performansı, özellikle son haftalarda attığı gollerle, Süper Lig’de gol krallığı için verdiği mücadelede dikkat çekiyor.



GALATASARAY SAHALARINDA KRİTİK DURUM

Galatasaray’ın savunma ve orta saha hattında kritik bir durum söz konusu. Alanyaspor ile yapılacak mücadele öncesi, takımın altı önemli ismi sarı kart tehlikesi ile karşı karşıya. Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez gibi kilit oyuncular, bir sonraki kartlarını görmeleri halinde, 33. haftadaki Pendikspor maçında forma giyemeyecekler.

Galatasaray’ın file bekçisi Günay Güvenç, cezalı olduğu için Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak.





GALATASARAY VE ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray ve Alanyaspor arasındaki heyecanla beklenen maçın muhtemel ilk 11’leri şöyle sıralanıyor:

Alanyaspor

Kaleci: Ertuğrul

Defans: Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec

Orta Saha: Richard, Fer, Oğuz, Efecan

Forvet: Yusuf, Hassan

Galatasaray

Kaleci: Muslera

Defans: Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn

Orta Saha: Berkan, Torreira, Barış

Forvet: Mertens, Kerem, Icardi