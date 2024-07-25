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Galatasaray'ın Avusturya Kampındaki Hırslı Antrenman Görüntüleri

Galatasaray, Avusturya'daki kampında antrenmanlarına hız kesmeden devam ederek hırslı bir görüntü sergiledi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:38
Galatasaray'ın Avusturya Kampındaki Hırslı Antrenman Görüntüleri

Galatasaray Futbol Takımı Avusturya Kampını Sürdürüyor

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Irdning kasabasında devam ediyor.

Antrenmanda Hırslı Performans

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların gösterdiği büyük çaba dikkat çekti. İdman, basına açık olarak yapıldı ve İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile oynanan hazırlık maçında fazla süre alan oyuncular bu sefer antrenmana katılmadı. Bunun yerine, dinlenme çalışmaları gerçekleştirdiler.

Isınma ve Takım Oyunları

Antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başlayıp, ardından pas çalışmaları ve top kapma teknikleri ile devam etti. Futbolcular, dar alanda topa sahip olma, baskı ve geçiş hücumu gibi taktikleri uygularken, antrenmanı çift kale maç ile tamamladılar.

Hırslı Performanslar

Özellikle havanın önceki günlere göre daha sıcak olduğu bu antrenman, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu gibi isimlerin hırslı mücadeleleri ile ön plana çıktı.

Galatasaray, yarın yapılacak antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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