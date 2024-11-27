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Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Açıklandı

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak kadrosunu duyurdu. Icardi ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle yok.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:48
Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların, bu mücadelenin kadrosu ise netleşti.

Maç öncesinde, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan oyuncular arasında Mauro Icardi ve Kaan Ayhan yer alıyor. Ayrıca, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ise takıma destek vermek amacıyla Hollanda'ya gitmeyi tercih etti.

AZ Alkmaar Maç Kadrosu

Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında sahaya çıkacak kadrosu şu şekilde belirlendi:

  • Fernando Muslera
  • Davinson Sanchez
  • Kerem Demirbay
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Batuhan Şen
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Gabriel Sara
  • Hakim Ziyech
  • Elias Jelert
  • Victor Nelsson
  • Yusuf Demir
  • Lucas Torreira
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Michy Batshuayi
  • Victor Osimhen
  • Barış Alper Yılmaz
  • Ali Yeşilyurt
  • Kadir Subaşı
  • Berat Luş
  • Recep Yalın Dilek
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

Galatasaray, bu önemli karşılaşmada taraftarlarının desteğiyle galip gelmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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