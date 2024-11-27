Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların, bu mücadelenin kadrosu ise netleşti.

Maç öncesinde, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan oyuncular arasında Mauro Icardi ve Kaan Ayhan yer alıyor. Ayrıca, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ise takıma destek vermek amacıyla Hollanda'ya gitmeyi tercih etti.

AZ Alkmaar Maç Kadrosu

Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında sahaya çıkacak kadrosu şu şekilde belirlendi:

Fernando Muslera

Davinson Sanchez

Kerem Demirbay

Dries Mertens

Yunus Akgün

Batuhan Şen

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Gabriel Sara

Hakim Ziyech

Elias Jelert

Victor Nelsson

Yusuf Demir

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Michy Batshuayi

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Ali Yeşilyurt

Kadir Subaşı

Berat Luş

Recep Yalın Dilek

Efe Akman

Metehan Baltacı

Galatasaray, bu önemli karşılaşmada taraftarlarının desteğiyle galip gelmeyi hedefliyor.

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