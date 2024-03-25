Galatasaray'ın istediği Leandro Paredes'ten olay itiraf!

İtalyan ekibi Roma'nın orta sahasında yer alan Paredes, yaptığı röportajda Roma'nın kendisine iyi geldiğinin altını çizdi. Mourinho'dan sonra De Rossi'nin gelmesiyle beraber geçiş yaşanırken imza attığı ilk günden bu zamana kadar herhangi bir uyum sorunu yaşamadığını dile getirdi.



TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ

PSG'den ayrılacağını belirten Paredes, Türkiye, Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldığını belirtti. İstanbul, Dubai ve Los Angeles'da çok iyi para kazanabileceğine değinen yıldız isim futbola aç olduğundan kendisini kanıtlamak istediğinden ötürü Roma'yı tercih ettiğini açıkladı.





GALATASARAY İÇİN İTİRAF

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray çok yoğun görüşme halinde olurken PSG ile anlaşmaya varılmasıyla beraber diğer tekliflerin dinleme kararına varıldı. Paredes, 2.5 milyon euro karşılığında Roma'ya gitmesi üzerine sarı kırmızılıların tercihi ise Ndombele'den yana oldu.

