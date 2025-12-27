Caner Atasever yeniden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da

Kulüp tecrübeli kondisyoneri kadrosuna kattı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, kondisyoner Caner Atasever ile yeniden anlaşıldığını açıkladı.

1989 doğumlu Atasever, daha önce de kulüpte görev yaparken son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe'de kondisyonerlik yaptı.

Kariyerinde Karşıyaka, Seramiksan, Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe, CSM Bucureşti ve Yeşilyurt gibi önemli kulüplerde görev alan deneyimli kondisyoner, yeniden Aydın Büyükşehir Belediyespor teknik ekibine katıldı.

Alt yaş kategorileri ve A Milli Takım düzeyinde de kondisyonerlik görevlerinde bulunan Caner Atasever'in, tecrübesiyle yeni sezonda takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan kulüp, daha önce görev yapan kondisyoner Onur Çoban'a verdiği emek ve katkılar dolayısıyla teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diledi.

