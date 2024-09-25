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Galatasaray'ın PAOK ile Maç Notları

Galatasaray, PAOK karşısında Okan Buruk'un taktikleri ve tribünlerde yaşanan gerginliklerle sahne aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:08
Galatasaray'ın PAOK ile Maç Notları

Galatasaray-PAOK Maç Raporu

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Galatasaray, Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine çıkan ilk 11'de yalnızca bir zorunlu değişiklik yaparak maça hazırlandı.

Okan Buruk'un Tercihleri

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele etmek istiyor. Ancak, İsviçre'nin Young Boys takımına yenilerek bu hedeflerine ulaşamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Bu kapsamda, RAMS Park'ta yapılan maçta Okan Buruk, kadrosunu Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile kurdu.

Tribünden Notlar

Maç öncesi, Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünde yerini aldı ve karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Gerginlik Anları

Karşılaşmanın öncesinde, Galatasaray taraftarları ile PAOK destekçileri arasında bazı gerginlikler yaşandı. Yunan taraftarlar, Batı Alt Tribünü'nde yer alarak tezahüratlar yapmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren Galatasaraylıların sözlü atışması başlamasıyla birlikte, güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Yaşanan olayların ardından, stadyumda "İzmir Marşı" çalındı.

Sonuç

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını PAOK karşısında oynadı ve teknik heyetin oyuncu tercihleri kadar stat atmosferindeki gerginlik de dikkat çekti.

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