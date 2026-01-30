Sivasspor'da Transfer Yasağı Kaldı: İlk İmza Gökhan Akkan

Sivasspor'da transfer yasağı aşıldı, ilk hamle Gökhan Akkan

Özbelsan Sivasspor, uzun süredir etkili olan transfer yasağını kaldırarak sezonun ilk takviyesini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Gençlerbirliği forması giyen milli kaleci Gökhan Akkan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yasağın kalkmasında başkanın rolü

Kulüp, FIFA nezdinde bulunan 9 dosya nedeniyle bir süredir transfer yasağı ile karşı karşıyaydı. Başkan Burak Özçoban'ın yoğun girişimleri sonucu bu engel aşıldı ve yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

İmza töreni ve oyuncunun sözleri

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kaleci Gökhan Akkan, kırmızı-beyazlı formayı giyeceği sözleşmeye imza attı. Törene Kulüp Başkanı Burak Özçoban da katıldı.

İmza töreninde konuşan Akkan, Sivasspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kırmızı-beyazlı forma altında elinden gelenin en iyisini yaparak mücadele edeceğini belirtti.

TRANSFER YASAĞINI AŞAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, İLK TRANSFERİNİ YAPTI. KIRMIZI-BEYAZLILAR, MİLLİ KALECİ GÖKHAN AKKAN’I SEZON SONUNA KADAR RENKLERİNE BAĞLADI.