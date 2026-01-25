Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-1 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Bursa ekibi sahasında galip geldi

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 18. haftasında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. İlk set karşılıklı sayılarla ilerledikten sonra Nilüfer Belediyespor seti 28-26 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette konuk ekip daha etkili oynadı ve seti 18-25 alarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Bursa temsilcisi kontrolü yeniden eline alarak performansını yükseltti ve seti 25-19 kazanıp durumu 2-1'e taşıdı. Dördüncü sette de üstünlüğünü koruyan Nilüfer ekibi, son seti 25-22 alarak maçı 3-1 tamamladı.

Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor, bu sezonki 10. galibiyet'ini elde etti ve toplam puanını 29'a yükseltti.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligde gelecek hafta deplasmana gidecek; Bursa ekibi 31 Ocak Cumartesi günü Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.

