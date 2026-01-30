U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Trabzon'da Sona Erdi
Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, son gün müsabakalarının ardından tamamlandı.
69 kulüp ve 310 sporcu'nun katıldığı organizasyonda genç güreşçiler final yolunda kıran kırana mücadele verdi ve kupalar sahiplerini buldu.
Takımlar Genel Klasman
1. Ankara ASKİ Spor Kulübü - 200 puan
2. Ankara Keçiören Belediyesi - 98 puan
3. İstanbul Bahçelievler - 95 puan
Dereceye Giren Sporcular
55 Kilogram
1. Sercan Kesgin (Kayseri Şeker Spor)
2. Şervan Çınar (Ankara ASKİ Spor)
3. Berati İnaç (Ankara Keçiören Belediyesi)
3. Muhammet Emin Çakır (Ferdi Sporcu)
63 Kilogram
1. Enes Ülkü (Ankara ASKİ Spor)
2. Servet Angı (Kayseri Şeker Spor)
3. Furkan Erken (İstanbul BB)
3. Mete İsa Aydın (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
72 Kilogram
1. Muhammed Ali Göçmen (Ankara ASKİ Spor)
2. İbrahim Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
3. Ramazan Can Aktaş (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
3. Mesut Söğüt (Ankara ASKİ Spor)
82 Kilogram
1. Yusuf Gölbaşı (İstanbul Bahçelievler)
2. Bünyamin Özcan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
3. Abdurrahman Çadır (İstanbul BB)
3. Emre Bacaksız (Ankara Keçiören Belediyesi)
130 Kilogram
1. Hüseyin Avni Çil (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
2. Cemal Yusuf Bakır (Ankara ASKİ Spor)
3. Atalay Aydemir (İstanbul Güreş İhtisas Kulübü)
3. Üzeyir Ayberk Bostan (Ankara Keçiören Belediyesi)
