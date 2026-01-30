Balıkesir'de 10. Tematik Kış Kampı: 'Gönüllülük ve Çevre' tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Balıkesir'deki 'Gönüllülük ve Çevre' temalı 10. Tematik Kış Kampı, beş gün süren etkinliklerle başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:56
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yurtlarda barınan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 'Kredi ve Yurtlar 10. Tematik Kış Kampı', Balıkesir'de tamamlandı.

Etkinlikler ve katılımcılar

Balıkesir Kız Öğrenci Yurdu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 'Gönüllülük ve Çevre' temasıyla düzenlenen kamp, beş gün boyunca akademik, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere sahne oldu. Öğrenciler, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' film gösterimi, gönüllülük temalı söyleşiler, tiyatro ve konser etkinlikleriyle yoğun bir programa katıldı.

Programa; Av. Ayşegül Mungan, Mütercim Ayçin Kantoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş, Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sanatçı ve çevre aktivisti Zeliha Sunal ile Gönüllü Danışmanı İbrahim Veli ve alanında uzman isimler katıldı.

Program kapsamında ayrıca şehit aileleriyle buluşma, şehitlik ziyaretleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti, çevre temizliği ve atık toplama etkinlikleri düzenlenerek gençlerin millî, manevi ve toplumsal değerlere yönelik farkındalıkları pekiştirildi.

Balıkesir'in kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtıldı

Kamp süresince gerçekleştirilen Balıkesir şehir turu ile birlikte Havran, Bandırma ve Ayvalık tematik gezileri öğrencilere kentin tarihî, kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı sundu. Sportif turnuvalar, bilgi yarışmaları ve sosyal etkinlikler, katılımcılar arasında etkileşim ve kaynaşmayı güçlendirdi.

Anlamlı kapanış programı

Kampın kapanış gününde; Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça tarafından gerçekleştirilen 'Suyun Geleceği' konulu söyleşi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Ömer Faruk Terzi’nin 'Güçlü STK, Güçlü Toplum' başlıklı sunumu yer aldı. Program, öğrencilerin edindikleri kazanımlar ve hatıralarla sona erdi.

'Gönüllülük ve Çevre' temasıyla düzenlenen Kredi ve Yurtlar 10. Tematik Kış Kampı, gençlerin toplumsal duyarlılıklarını artırmaya, çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerini desteklemeye ve gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda başarıyla tamamlandı.

