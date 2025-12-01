Galatasaray Kadıköy'de 10 Derbide 5 Galibiyetle Seriyi Sürdürüyor

Derbi sonucu ve Kadıköy performansı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Maç 1-1 berabere bitti.

Aslan, ezeli rakibine karşı Kadıköy’deki son 10 derbide sadece 1 kez mağlup oldu ve burada gösterdiği formunu sürdürdü.

2017-2018 sezonundan itibaren Kadıköy’de oynanan son 10 derbide 9’u Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere alınan sonuçlar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi şeklinde kayıtlara geçti.

GALATASARAY, FENERBAHÇE’YE KARŞI KADIKÖY’DE OYNADIĞI SON 10 DEBİNDE 5 GALİBİYET, 4 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET ALDI.