Galatasaray Kadıköy'de 10 Derbide 5 Galibiyetle Seriyi Sürdürüyor

Galatasaray, Kadıköy'de oynadığı son 10 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle iyi performansını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:43
Derbi sonucu ve Kadıköy performansı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Maç 1-1 berabere bitti.

Aslan, ezeli rakibine karşı Kadıköy’deki son 10 derbide sadece 1 kez mağlup oldu ve burada gösterdiği formunu sürdürdü.

2017-2018 sezonundan itibaren Kadıköy’de oynanan son 10 derbide 9’u Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere alınan sonuçlar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi şeklinde kayıtlara geçti.

