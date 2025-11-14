Galatasaray, Kadın Basketbol Başantrenörü Ekrem Memnun ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklaması

Galatasaray Çağdaş Faktoring tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring’de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun’a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Ekrem Memnun’a kulübün teşekkür ettiği ve kariyerinde başarılar dilendiği vurgulandı.

