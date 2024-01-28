Galatasaray, KAP’a bildirdiği bonservis rakamıyla tarihe geçti: Cimbom'dan 30 milyon euro'luk transfer

Galatasaray, Sacha Bory’nin 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ücretiyle Almanya’nın Bayern Münih takımına transfer olduğunu, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıkladı.

Galatasaray, KAP’a bildirdiği bonservis rakamıyla tarihe geçti: Cimbom'dan 30 milyon euro'luk transfer
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Galatasaray, Sacha Boey’in Bayern Münih’e transferini KAP’a duyurdu.

Galatasaray, Fransız sağ beki Sacha Boey’in Alman ekibi Bayern Münih’e transfer olduğunu Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklamada anlaşma detaylarını da paylaştı. İşte Galatasaray’ın Sacha Boey transferinden elde ettiği gelir.

GALATASARAY’DAN KAP’A AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü tarafından, transferin maddi detaylarına ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini Şirketimize ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

REKOR TRANSFER

Sacha Boey'nin transferi, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle satılan futbolcu olarak kayıtlara geçti. Bu transferle birlikte Türk futbolunda yeni bir rekorun kırıldığı görülüyor.

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