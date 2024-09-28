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Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 Beraber Kalarak İlk Puan Kaybını Yaşadı

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de ilk puan kaybını yaşadı, liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:51
Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 Beraber Kalarak İlk Puan Kaybını Yaşadı

Son Dakika Şoku: Galatasaray 3-3 Beraberlik

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, 7. haftada konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

Maçın Seyri

RAMS Park'ta gerçekleşen karşılaşmada Galatasaray, 20. dakikada Victor Osimhen ve 34. dakikada Mauro Icardi ile öne geçti. İlk yarının sonunda Kasımpaşa, Mamadou Fall ile farkı azaltarak devreye 3-1 geride girdi.

İkinci yarıda Kasımpaşa, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Uzatmalarda Nuno da Costa, eşitliği sağlarken, maç 3-3 sona erdi.

Galatasaray'ın Savunma Problemleri

Bu sezon resmi maçlarda defansif zafiyet gösteren sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmanın 10'unda gol yedi. Kasımpaşa'nın 3 golü ile toplamda 8 gol kalesinde gördü.

Osimhen'in İlk Gol Sevinci

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, 20. dakikada sarı-kırmızılı formasıyla ilk golünü kaydetti. Gol sonrası Metin Oktay'a selam durarak sevinç yaşadı. Osimhen, kısacık sürede 2 gol birden atarak takımına katkıda bulundu.

Icardi Sakatlıktan Dönmenin Keyfini Yaşadı

Mauro Icardi, sakatlıktan sonra 2. maçında da gol atarak formda olduğunu gösterdi. Bu sezon ligde 2, Avrupa competitions ise 1 golü bulunuyor.

VAR Oyunlarındaki Çalkantılar

Kasımpaşa'nın 51. dakikada kazandığı penaltı VAR incelemesi ile iptal edilirken, 67. dakikada el pozisyonu ingençten hakem Oğuzhan Çakır tarafından penaltı kararı çıktı ve Hajradinovic bu fırsatı değerlendirerek gol attı.

Açık Vuruşlar ve Değişiklikler

Kasımpaşa, 30. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in sakatlığı sonrası Kenneth Omeruo'yu oyuna dahil etti. İlk kazandıkları penaltının iptali sonrası, ikinci kez penaltı kazanmaları takımlarının motivasyonunu artırdı.

Bu sonuçla Galatasaray, 19 puanla ligdeki liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa 7 puana ulaştı.

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