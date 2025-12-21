DOLAR
Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR Sarper Barış Saka

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sarper Barış Saka olacak; Alper Akarsu maçın baş hakemi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:07
Hakem atamaları

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde hakem atamaları açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu'nun yardımcıları Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olarak belirlendi.

VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak; AVAR görevini ise Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

