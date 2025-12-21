Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR Sarper Barış Saka

Hakem atamaları

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde hakem atamaları açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu'nun yardımcıları Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olarak belirlendi.

VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak; AVAR görevini ise Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) SARPER BARIŞ SAKA OLDU.