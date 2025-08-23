DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

Galatasaray Kayseri'ye Gitti: Kayserispor Maçı Öncesi Kafile Açıklandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçı için Kayseri'ye gitti. Barış Alper Yılmaz ve hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina kafilede yer almadı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:06
Galatasaray Kayseri'ye Gitti: Kayserispor Maçı Öncesi Kafile Açıklandı

Galatasaray Kayseri'ye Gitti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabaka için Kayseri'ye hareket etti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Kayseri'ye giden sarı-kırmızılı kafileyi, az sayıda taraftar uğurladı. Bazı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Kayseri Kafilesi

Kafilede bulunan isimler: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tottenham, Manchester City'yi 2-0 Deplasmanda Mağlup Etti
2
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 Yendi
3
Kavukçu açıkladı: Barış Alper Yılmaz Kayserispor kafilesinde neden yok?
4
Ayhancan Güven, DTM 6. Ayağının İlk Yarışını Sachsenring'de Kazandı
5
Galatasaray Kayseri'ye Gitti: Kayserispor Maçı Öncesi Kafile Açıklandı
6
Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası: Türkiye 3 Altınla Tarihi Başarı
7
21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı