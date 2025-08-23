Galatasaray Kayseri'ye Gitti: Kayserispor Maçı Öncesi Kafile Açıklandı

Galatasaray Kayseri'ye Gitti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabaka için Kayseri'ye hareket etti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Kayseri'ye giden sarı-kırmızılı kafileyi, az sayıda taraftar uğurladı. Bazı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Kayseri Kafilesi

Kafilede bulunan isimler: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.