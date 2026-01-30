Kasımpaşa 0-0 Samsunspor — İlk Yarı Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakika: Sol kanattan Assoumou'nun ceza sahasına gönderdiği ortayı Kasımpaşa savunması karşıladı. Devamında ceza sahası dışı sol çaprazından Ntcham'in yakın direğe bekletmeden şutunda kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakika: İrfan Can'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan meşin yuvarlağı son anda çeldi.

35. dakika: Sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Okan'ı da aştı; Ali Yavuz Kol kale önünde müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Ali Yavuz Kol, Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Fall, Cafu, Kubilay Kanatsızkuş, Allevinah, Cenk Tosun, Emre Taşdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Elayis, Holse, Assoumou, Ndiaye

Yedekler: Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Mendes, Celil Yüksel, Mouandilmadji, Diabate, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kart: Ndiaye (Samsunspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA KASIMPAŞA, EVİNDE SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERLİKLE TAMAMLANDI.