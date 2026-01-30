Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a 2,5 Sezonluk İmza

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı; oyuncu daha önce Eyüpspor'da kiralık oynadı ve 36 kez milli formayı giydi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:37
Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a 2,5 sezonluk imza attı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin oyuncusu Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı. Yapılan görüşmelerin ardından genç savunmacı, profesyonel kariyerinde yeni adresine resmi imzayı attı.

Kiralık dönem ve transfer süreci

Sezonun ilk yarısını Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya, kulüple olan sözleşmesini sonlandırmasının ardından Çaykur Rizespor’un devreye girmesiyle Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından oyuncu, yeşil-mavili kulüple el sıkıştı.

Milli takım deneyimi

Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir profili olan Emir Ortakaya, genç milli takımların farklı yaş kategorilerinde 36 kez forma giydi. Bu deneyim, savunma hattına katkı sağlaması beklenen oyuncunun transferinde belirleyici unsurlardan biri oldu.

Çaykur Rizespor taraftarları, genç savunmacının kulübe katılmasıyla savunma rotasyonunda yeni bir seçenek kazanmış oldu.

