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Galatasaray Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Kayserispor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:45
Galatasaray Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Tüm Hızla Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, topla ısınma hareketleri ile başladı. Ardından oyuncular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasına geçtiler. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel uygulamalara yer verildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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