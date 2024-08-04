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Galatasaray Ligdeki Hedeflerine Odaklandı

Galatasaray, Süper Lig hazırlıklarına All-Star Hatayspor maçı için başladı. Ekibin antrenman detayları ve hedefleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:57
Galatasaray Ligdeki Hedeflerine Odaklandı

Galatasaray Lige Odaklandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor ile karşılaşmak üzere hazırlıklara başladı. 9 Ağustos Cuma günü sahasında oynayacağı bu önemli mücadele öncesi, takımın morale ihtiyacı olduğu görüldü.

Son Maçın Ardından

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında 5-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçtan sonra kulüpteki odak noktası, ligdeki mücadeleye geçiş yapmak oldu.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Takım, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı, topa sahip olma organizasyonları ve sonrasında çift kale maçla sonlandırdı.

Gelecek Hazırlıkları

Galatasaray, 6 Ağustos Salı günü yapacağı antrenman ile lig hazırlıklarına devam edecek. Takımın performansı bu süreçte yakından takip edilecek.

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