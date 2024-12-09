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Galatasaray, Malmö Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Galatasaray, 12 Aralık'ta Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için hazırlıklarına Florya'da başladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:44
Galatasaray, Malmö Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına hızla başladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlamış ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması ile devam etmiştir.

İdmanın ardından 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmalarına geçildi. Program, çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Malmö maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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