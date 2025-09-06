Galatasaray MCT Technic 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda şampiyon (92-87)

Galatasaray MCT Technic, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın şampiyonu
Galatasaray MCT Technic 92 - Dubai Basketbol 87
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Dubai Basketbol'u 92-87 yenerek sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Sarı-kırmızılılar maça etkili başladı ve ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı. Soyunma odasına da 49-47 üstün gitti.
Üçüncü çeyrek 69-69 eşitlikle sona ererken, dördüncü periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray MCT Technic karşılaşmadan 92-87 galip ayrıldı.
Galatasaray MCT Technic, turnuvadaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etmişti ve bu sonuçla organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.