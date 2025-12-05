Galatasaray: Okan Buruk Derbi 11’ini Samsunspor Maçında da Kullandı

Okan Buruk derbinin 11’ini Samsunspor karşısında da bozmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Fenerbahçe derbisinin 11’ini Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde karşılaştıkları Samsunspor maçında da aynen sahaya sürdü.

Eksikler ve kadrodan çıkarılan isimler

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai kadroda yer almadı. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı müsabakada bulunmadı.

Galatasaray’ın 11’i

Galatasaray mücadeleye şu 11 ile başladı: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen.

Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Balta ve Arda Ünyay yer aldı.

Torreira için pankart ve tribün mesajları

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için bir pankart hazırladı. Pankartta, Torreira’nın Fenerbahçe derbisinden sonra söylediği ‘‘Takımım ve bu renkler için canımı veririm’’ sözü ile o maçtaki bir fotoğrafı yer aldı. Torreira, müsabaka öncesinde pankartın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Ayrıca tribünlere asılan destek pankartlarında ‘‘Galatasaray tek, siz hepiniz’’, ‘‘Bu takım bu sene söke söke şampiyon’’, ‘‘Kenetlenenin! başka Galatasaray yok’’ ve ‘‘Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanayacak’’ gibi ifadeler dikkat çekti.

Eyüp Aydın Samsunspor 11’inde

Bu sezon Galatasaray’dan Samsunspor’a kiralık giden Eyüp Aydın, karşılaşmaya Samsunspor’un 11’inde başladı. 21 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlılarla ligde olmak üzere 3 maçta görev almıştı.

Anlamlı etkinlik ve saygı duruşu

Maçta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve Galatasaray ev sahipliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Emirgan Görme Engelliler Kurumundan hizmet alan 8 vatandaş müsabakayı stadyumdan canlı betimleme anlatımla izledi.

Karşılaşma öncesinde, geçenlerde vefat eden eski futbolcu Faruk Karadoğan anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SON OYNADIKLARI FENERBAHÇE DERBİSİNİN 11'İNE GÖRE SAMSUNSPOR KARŞISINDA DEĞİŞİKLİK YAPMADI.