Galatasaray, Olimpik Lyon'u UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Ağırlayacak

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Hikaye Değiştirebilir Mi?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk ediyor.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Catarina Campos düdük çalacak.

Galatasaray’ın Zorlu Süreç

Henüz oynadığı 4 maçta da mağlup olan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında yer alıyor ve kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma umudunu yitirmiş durumda. Organizasyonun grup aşamasında yalnızca 1 gol atan Galatasaray, rakiplerine 19 gol atma fırsatı tanıdı.

Olimpik Lyon’un Başarısı

Grupta lider konumda bulunan Olimpik Lyon, 4 maçta 4 galibiyet alarak çeyrek finali garantiledi. Fransız ekibi, grupta 12 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu mücadele, her iki takım için de farklı anlamlar taşıyor.