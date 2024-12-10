DOLAR
34,84 -0,06%
EURO
36,83 -0,21%
ALTIN
2.989,55 -0,47%
BITCOIN
3.383.939,9 -0,61%

Galatasaray, Olimpik Lyon'u UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Ağırlayacak

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yarın Olimpik Lyon ile mücadelesine çıkacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:13
Galatasaray, Olimpik Lyon'u UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Ağırlayacak

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Hikaye Değiştirebilir Mi?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk ediyor.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Catarina Campos düdük çalacak.

Galatasaray’ın Zorlu Süreç

Henüz oynadığı 4 maçta da mağlup olan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında yer alıyor ve kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma umudunu yitirmiş durumda. Organizasyonun grup aşamasında yalnızca 1 gol atan Galatasaray, rakiplerine 19 gol atma fırsatı tanıdı.

Olimpik Lyon’un Başarısı

Grupta lider konumda bulunan Olimpik Lyon, 4 maçta 4 galibiyet alarak çeyrek finali garantiledi. Fransız ekibi, grupta 12 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu mücadele, her iki takım için de farklı anlamlar taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı Başlıyor
2
Galatasaray, Olimpik Lyon'u UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Ağırlayacak
3
Okçulukta Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başlıyor
4
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu Ağırlıyor
5
Beşiktaş, Enea Gorzow'a Konuk Oluyor: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Başlıyor
6
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı Ağırlayacak
7
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni Ağırlıyor

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!