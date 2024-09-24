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Galatasaray, PAOK Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçı öncesi basın toplantısı düzenledi ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:32
Galatasaray, PAOK Maçına Hazırlanıyor

Okan Buruk'tan Açıklamalar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, yarın Yunan temsilcisi PAOK'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hedef: Galatasaray ve Türk Futbolu için Galibiyet

Buruk, galibiyet için büyük bir istek duyduklarını belirterek, “Hedefimiz hem Galatasaray hem de Türk futbolu için kazanmak. Rakibimiz geçen sezonun Yunanistan şampiyonu. Değerli ve önemli bir takım. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Önemli Açıklamalar: Rehavet Uyarısı

Futbolcularına rehavet konusunda uyarılarda bulunan Buruk, “Kendimizi çok fazla dev aynasında görmememiz gerekir.” diyerek dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Icardi ve Osimhen İkilisi

Buruk, hücumda güçlü oyunculara sahip olduklarını belirterek, “Icardi ve Osimhen gibi iki önemli futbolcunun birlikte oynama ihtimali hep olacak.” dedi.

Fenerbahçe Derbisi Gücü

Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin ardından ekibin morallerinin yüksek olduğunu belirterek, “Avrupa Ligi'ne kazanarak başlamamız çok önemli.” açıklamasında bulundu.

Günay Güvenç'e Güven

Kaleci Fernando Muslera'nın yerini alacak Günay Güvenç’e güvenen Buruk, “Günay, Muslera'yı aratmayacak.” şeklinde konuştu.

Yunus Akgün: Hedeflerimiz Yüksek

Basın toplantısında yer alan futbolculardan Yunus Akgün, “Yarın kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyoruz.” diyerek maç öncesi duygu ve düşüncelerini aktardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın saat 22.00 da RAMS Park'ta başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve futbolculardan Yunus Akgün (solda) katıldı.

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